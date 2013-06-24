Кабінет Міністрів ухвалив постанову про започаткування експериментального проєкту, який дасть змогу забезпечити ветеранам і після реабілітації персоналізовану допомогу на шляху повернення до повноцінного життя.

Проєкт розробило Мінветеранів на підтримку тих, хто віддав здоров’я, захищаючи нашу країну.Він зосереджується на персоналізованій допомозі та довготривалій підтримці й передбачає: постреабілітаційну підтримку для забезпечення стійкого відновлення після основного курсу реабілітації; навчання навичок самообслуговування та основ догляду за собою для мінімізації залежності від сторонньої допомоги; консультування щодо адаптації житла, транспортних засобів та робочих місць; створення умов для активної участі ветеранів у житті громади, сприяння працевлаштуванню; навчання членів родинищодо особливостей життя ветеранів після поранення.

До пакета входитиме комплекс обов’язкових та варіативних послуг.

Обов’язкові послуги: підготовка індивідуального плану з посилення спроможностей з урахуванням індивідуальних потреб; допомога реабілітолога; навчання навичок самообслуговування; навчання методів улаштування доступного, безпечного ергономічного функціонального середовища вдома, на роботі, у громадських місцях; психологічна допомога.

Варіативні послуги надаватимуть з урахуванням індивідуальних потреб, до них можуть входити: послуги лікаря-дієтолога; послуги терапевта мови і мовлення; послуги щодо діагностики та лікування розладів сну тощо.

Після поранення ветерани можуть стикатисяне лише з фізичними наслідками, а й із психологічними викликами, зміною звичного способу життя та необхідністю адаптації до цивільного середовища. Триває робота над створенням комплексної підтримки, яка забезпечує відновлення фізичного, психологічного та соціального стану людини, повідомляє Мінветеранів.