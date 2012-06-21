Аби реалізувати свою ідею, актори Лисичанського Палацу культури спершу виграли грант від ПРООН.
«Ми придумали, щоб у костюмах мультиплікаційних героїв роздавати городянам листівки з інформацією про запобігання поширенню коронавірусу», — розповідає директорка Лисичанського палацу культури Ганна Рясна.
Крім того, листівки з порадами, як вберегтися від коронавірусу, співробітники місцевої установи культури розклеюють на зупинках громадського транспорту та на дверях магазинів міста. Акцію мають намір продовжувати до завершення карантину. До того ж, у планах акторів також щити маски та безкоштовно роздавати їх землякам.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»