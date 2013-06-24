Завершився чотириденний фестиваль кар’єри, під час якого Міністерство внутрішніх справ презентувало десять власних тематичних локацій. За цей період понад 100 000 відвідувачів завітали на ВДНГ, щоб ближче ознайомитися із професіями в системі безпеки.

Фестиваль став платформою для широкого ознайомлення з діяльністю МВС та перспективами служби в його підрозділах. Гості мали змогу побачити на власні очі сучасну спецтехніку, роботизовані безпілотні комплекси, взяти участь у тренінгах з розмінування та надання домедичної допомоги, скористатися послугами мобільного сервісного центру та поспілкуватися з фахівцями Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, Нацгвардії та сервісних центрів МВС.

Захід не лише інформував, а й надихав на вибір майбутньої професії, вступ до освітніх закладів, службу та розвиток у системі МВС.

У межах роботи рекрутингового модуля МВС під час фестивалю кар’єри кадрові підрозділи провели активну інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед молоді та зацікавлених осіб щодо можливостей проходження служби й працевлаштування в системі МВС. Понад 400 українців подали заявки на службу та навчання в системі МВС, серед них майже 50 залишили заявки на вступ до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС.

Адміністратори сервісних центрів МВС на фестивалі кар’єри надали послуги: 34 особи скористалися послугою з обміну або відновлення посвідчення водія, було видано одне міжнародне посвідчення водія, а також прийнято три заявки на комплекти індивідуальних номерних знаків. Серед відвідувачів було четверо ветеранів війни, які відновили свої посвідчення водія, втрачені під час бойових дій. Працівники провели десятки консультацій громадян щодо отримання різноманітних послуг сервісних центрів МВС, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.