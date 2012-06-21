На цей час в області утворено 24 громади, у 18 вже відбулися перші вибори. Громади Луганщини з 2015 року створювалися поза планом. Та головне, що показник спроможності, зокрема фінансової, не завжди був вирішальним у цьому процесі. Тож аналіз показав, що вісім громад, серед них і такі, що пройшли вибори, не відповідають Методичним рекомендаціям щодо оцінки рівня спроможності територіальних громад, які запропонувало Міністерство розвитку громад та територій України.

Днями на Луганщині відбулося засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-територіального устрою області. До громадського обговорення було запрошено представників громад і асоціацій. Але представники територій, які зібралися в Сєверодонецьку, фахівці відділів ЛОДА та народні депутати від Луганщини, котрі чи не в повному складі приїхали на такий важливий захід, не дійшли згоди.

Більшість громад області долучалися до плану створення ОТГ майже щорічно для надання їм можливості отримання субвенції з державного бюджету. Таку думку під час громадського обговорення висловив начальник управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації Вадим Лазніков.

«У підсумку маємо чимало розірваних територій, не покритих об’єднанням, що ускладнює подальший рух громад до укрупнення. Деякі громади зайняли очікувальну позицію і досі не визначилися щодо об’єднання, а деякі об’єдналися не на раціональній основі, а під впливом особистісних, бізнесових та політичних чинників», — наголосив посадовець.

Мінрегіон запропонував провести аналіз перспективних планів з урахуванням методичних рекомендацій щодо оцінки рівня спроможності ОТГ. В основі розрахунку рівня спроможності: площа — від 200 кв. км, населення — понад 3000 осіб, індекс податкоспроможності — 0,3, частка місцевих податків і зборів — більш як 10%.

«Розрахувавши за цими методичними рекомендаціями рівень спроможності, ми отримали такий результат: сім громад — неспроможні: Лозно-Олександрівська, Привільська, Новоастраханська, Великочернігівська, Красноталівська, Веселівська, Калмиківська. Ще одна ОТГ — Новорозсошанська, яка утворилася наприкінці минулого року і в ній не призначали виборів, також неспроможна», — каже Вадим Лазніков.

Ситуацію треба негайно змінювати, адже децентралізаційна реформа наближається до завершального етапу, коли громади мають визначитися з питань об’єднання у міцні, здатні до розвитку територіальні утворення.

Розширене засідання робочої групи виявилося гучним у прямому сенсі, бо присутні іноді воліли навіть перекричати одне одного.

Наприклад, зі Сватівщини прибули прибічники ідеї створення тут громади у межах району та її опоненти. Голова Сватівської районної ради Віта Сліпець обстоювала саме таку ідею й закликала подумати про те, що «поділити комунальні установи поміж чотирма ОТГ — означає зруйнувати налагоджену систему надання зокрема медичних послуг населенню».

Голова створеної першою в Україні Новопсковської об’єднаної територіальної громади Вадим Гаєв нагадував колегам, зокрема майбутнім, котрі агітують людей за маленькі громади, що «потрібно буде створити нові відділи, які займатимуться бюджетним процесом, соціальними послугами». Чи зможуть громади утримувати напрями, які нині лежать на бюджеті району? Наприклад, видатки Новопсковської громади на освіту становлять майже 58 мільйонів гривень на рік. Чи всі громади готові взяти на себе повноваження з утримання освітніх закладів?

Окрема розмова відбулася й щодо проблем, які з’явилися після утворення невеликих громад навколо районного центру — міста Старобільська. Місто фактично втратило перспективу створити ОТГ з будь-якою громадою. Але ж логічно, коли об’єднання проходить саме навколо міста з його бюджетними та комунальними ресурсами.

Саме у питанні щодо кількості та конфігурації громад у Старобільському, Сватівському та Станично-Луганському районах виникає найбільше проблем стосовно наявних та запропонованих до утворення ОТГ.

«Переконаний, що на першому місці має бути економічна доцільність,— висловив власну думку із приводу перспектив удосконалення адміністративно-територіального устрою області голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. — Ми повинні об’єднатися заради розвитку Луганщини, а не за політичними інтересами».

Чергове засідання закінчилося тим, що запропонований ЛОДА Перспективний план формування громад більшість все-таки не підтримала. Вирішено погодити з Мінрегіоном відтермінування його розгляду. Днями члени робочої групи вирушать на території, щоб проаналізувати всі можливі варіанти, а одночасно з’ясувати їхню економічну доцільність. За цей час планують досягти певного компромісу.

Але в деяких громадах вже готуються до ухвалення рішень, які зміцнять їхні перспективи. Наприклад, Лозно-Олександрівська та Привільська громади планують об’єднатися.

«Якщо ми об’єднаємося, буде громада з непоганим бюджетом — майже 50 мільйонів гривень, з населенням приблизно 5 тисяч людей, кількість учнів у школі й територія будуть достатніми за індексами спроможності, — розповідає голова Лозно-Олександрівської об’єднаної територіальної громади Олексій Леонов. — Серед мінусів, які бачу, — недостатнє кадрове забезпечення. Люди роз’їхалися на заробітки не від хорошого життя. Тож створюватимемо такі умови для життя і роботи, щоб люди поверталися. Маленькими, але постійними успіхами доведемо, що зміни, які відбулися у зв’язку зі створенням об’єднаної громади, — на краще».

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»