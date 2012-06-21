На ньому зображено Agnus Dei (Агнець Божий) і павичі, що оточують його, які є символом Воскресіння Ісуса Христа

Польські археологи вивчили таємничий «перстень вікінгів», вік якого майже 1000 років, і встановили, що насправді прикраса є унікальним християнським артефактом, яка не має жодного відношення до Скандинавії.

Про відкриття розповідає Science in Poland. Перстень знайшли ще в 2003 році Мирослав та Малгожата Андралоїч, а також археолог Маріуш Тушинский, який очолював археологічну місію у фортеці Гжибово.

Артефакт датували кінцем IX – початком X століття. Досі вважалося, що перстень належав вікінгам. Однак нове дослідження довело, що це один із найстаріших і рідкісних християнських артефактів, будь-коли виявлених на території Польщі.

Перстень знайшли за допомогою металошукача недалеко від того місця, де раніше був знайдений скарб із середньовічних монет. Воно прикрашене переплетеними зображеннями тварин. Подібні мотиви зустрічалися у вікінгів, що і ввело археологів в оману.

«Спочатку ми думали, що це перстень має походження зі Скандинавії, – каже Мирослав Андралоїч. – Однак після ретельного аналізу з'ясувалося, що найбільш схожі мотиви, які прикрашають подібні предмети, походять із Західної Європи Каролінгської епохи. Можливо, це прикрасу виготовили у Східних Альпах, де християнство домінувало вже в VIII столітті».

Археолог зазначив, що перстень виготовили зі сплаву свинця і латуні. Цей мідно-цинковий сплав високо цінувався і використовувався у виробництві ювелірних виробів для тодішньої знаті. Колір виробу був схожий на золото, що відрізняло його від звичайної бронзи.

З’ясувалося, що всередині перстень виявився не круглим. Як встановили вчені, це не помилка ремісника, а свідчення його майстерності. Дослідники вважають, що цей перстень ремісник пристосував до анатомії конкретного людського пальця.

Тобто перстень виготовили для конкретної людини, яка не боялася, що прикраса може зісковзнути з її руки. Перстень май і ще одну таємницю. Щоб зняти прикрасу або надіти, власник повинен був повернути його на 45 градусів за годинниковою стрілкою або проти неї.

Перстень прикрашений зображеннями птахів, які накладаються одина на одну, а його корону увінчує медальйон із зображенням лежачої тваринного в центрі. Схожий мотив був знайдений на брошці Каролінгської епохи, що зберігається в Британському музеї в Лондоні.

«Ми провели аналогію і прийшли до висновку, що це образ Agnus Dei (Агнця Божого) і павичів, що оточують його, – каже Андралоїч. – Це відповідає нашим знанням символіки – павич був символом Воскресіння Христа».

Крім того, схожі елементи орнаментного плетіння дослідники знайшли на декоративних свічниках з Кремсмюнстерського абатства в Австрії. Поки залишається тільки гадати, як такий цінний артефакт потрапив на польську територію і коли саме це сталося.

«Фортеця в Гжибово існувала з 920-х років до середини XI століття, що частково збігається з періодом виготовлення перстня, – каже Андралоїч. – Але ми не можемо відповісти на запитання, як артефакт з такою чітко зображеною християнською іконографією з’явився у фортеці Гжибово. Ми не знаємо, чи був це подарунок або знак приналежності до християнської громади», – підкреслює Андралоїч.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»