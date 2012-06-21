Очільник групи підтримки України в Єврокомісії Петер Вагнер тимчасово склав свої обов’язки. Він увійде до складу місії ЄК, яка курує боротьбу з пандемією коронавірусу в Євросоюзі. Про зміну свого статусу Петер Вагнер повідомив на власній сторінці у Фейсбук.
Групу підтримки України було створено в Брюсселі у квітні 2014 року. До її повноважень входить залучення профільних фахівців із країн-членів ЄС, які допомагають імплементувати Угоду про асоціацію з Україною, а також налагоджувати контакти з міжнародною донорською спільнотою та фінансовими інституціями. Діяльність групи розподілено за такими напрямами: політичні питання, економічна стабілізація та структурні реформи, торгівля, юстиція, енергетика тощо.
«Багато чудових людей і фотографій прекрасної країни, яка страждає, – це те, що я берегтиму в своєму серці, коли тимчасово виконуватиму нову функцію у команді Єврокомісії, яка бореться з коронавірусом та його наслідками», – зазначив Петер Вагнер. Проте він наголосив, що група підтримки України продовжуватиме свою діяльність. «З нетерпіння чекаю на наші зустрічі в Києві», – продовжив єврочиновник. Він завершив свій допис українською мовою: «Дякую. Бережіть себе. До побачення. Слава Україні!».
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«Урядового кур’єра»