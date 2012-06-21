Патріарх Філарет вручив Президентові Петру Порошенку орден Андрія Первозванного за активну участь у процесі отримання Томоса про автокефалію української православної церкви.
Вручення відбулося після подячного молебню у Свято-Покровському кафедральному соборі міста Рівне з нагоди отримання Томоса про автокефалію та утворення Православної церкви України, повідомляє Укрінформ.
«Сьогодні, користуючись урочистою нагодою, я хочу вручити Президентові орден святого апостола Андрія Первозванного, яким ми нагородили його 15 грудня, коли був Об'єднавчий собор у святій Софії», – сказав Філарет.
Він нагадав, що тоді було ухвалено рішення нагородити Президента, Голову Верховної Ради Андрія Парубія і «ще деяких активних діячів, які брали активну участь в отриманні Томоса про автокефалію».