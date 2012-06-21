На місці будівництва нової школи в Сомертоні (графство Сомерсет, південно-західна Англія), було виявлено багате римське кладовище. Тут знайшли рештки понад 50 осіб, дорослих і дітей, що датуються 43-410 роками н.е. Якість поховань і похованих товарів вказують на те, що це були багаті знатні люди.
Розташований на гребені між двома річками, Йео і Кері, Сомертон був заселений з доісторичних часів. Сомертон був важливим сільськогосподарським районом для міського центру Ліндініс (сучасний Ілчестер), римського форту 1-го століття, який до 4-го століття перетворився на процвітаюче місто-фортеця, де були розкішні будинки і вілли.
Поховання, які датуються римським періодом знаходили тут і раніше – дві могили у вікарійському саду в 1951 році, шість у 1889 році. Але це перший випадок, коли в Сомертоні знайшди повне римське кладовище. Розкопки і аналіз знахідок дозволять по-новому подивитися на перехід від британського залізного віку до романо-британського зразка життя і смерті в Сомерсеті.
Могили мали прямокутну форму, в середині їх обіклали місцевим камінням. Після того, як людей поховали, могили опечатили плоскими плитами. Одна могила була покрита шатровим кам'яним дахом. Ці типи могил були дуже дорогими і трудомісткими для будівництва, рідкісними в римській Британії. і вкрай рідкісними для повного їх поховання.
У могилах знайшли кераміку, ювелірні вироби, монети, артефакт з різьбленої кістки (ймовірно, рукоять ножа). В одному горщику знайшли курячу кістку, залишки похоронного приношення. Маленькі цвяхи, знайдені біля підніжжя більшості ніг, ймовірно, це залишки чобіт, які з часом розклалися. Положення голови однієї жінки говорить про те, що вона в могилі лежала на подушці.
Археологи вважають, що поховані на кладовищі люди жили і працювали в сусідній римській віллі. Віллу ще не знайшли. Натомість знайшли руїни сарая.
Одним із найцікавіших елементів кладовища було те, що воно показало, як місцеві жителі прийняли римські похоронні звичаї. Тіла померлих лежали плоско, в римському стилі, а могильні предмети були розміщені близько до голови.
Вчені проведуть аналіз ДНК, щоб спробувати дізнатися більше про людей, які були поховані в Сомертоні. Вважається, що, це були британці, які прийняли римські звичаї після вторгнення римлян.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»