Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Поки фермери з інших областей доводять владі необхідність відкриття ринків, на Рівненщині успішно торгують он-лайн. Причому, ще від початку карантину: лише асортимент змінюється на предмет свіжих овочів.
«Рівненський ринок он-лайн» у додатку Вайбер ще місяць тому об’єднував три сотні учасників, далі подібних спільнот побільшало.
Скажімо, 29 квітня молоду капусту он-лайн можна було придбати по 25 гривень за кілограм, огірок-корнюшон — по 28, місцеві помідори — по 50, а яблука різних сортів — від 10 до 13 гривень. Причому, якщо замовляєте ящик яблук (а чому б і не скинутися, наприклад, із сусідами?) або ж загалом продукції на 250 гривень, вам її доставлять безкоштовно. Оплата — теж он-лайн. Чим не альтернатива ринкам? Ще й без жодних ризиків для здоров’я!