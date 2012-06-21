Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Ціни на молоко (сировину) істотно знизилися, повідомляють у Асоціації виробників молока (АВМ). При цьому дешевшає молоко усіх ґатунків: так, закупівельні ціни на молоко класу екстра впали до 10,5 грн за кілограм (мінус 19 копійок), молоко вищого ґатунку подешевшало найбільше — на 23 коп. Загалом середнє падіння по всіх ґатунках сягнуло 18 копійок.

Таке зниження цін, на думку аналітиків АВМ, обумовлено кількома чинниками: окрім сезонного, сюди додалося і зниження попиту на молочну продукцію, спричинене карантинними заходами та зниженням купівельної спроможності населення. Через це нестача молочної сировини, на яку нарікали молокопереробні підприємства, раптом перетворилася на надлишкову пропозицію, що і вплинуло на ціну.

Подібна ситуація, зауважують експерти, виникла і в інших країнах, зокрема у тих, що виробляли великі обсяги молочної продукції на експорт. Через це впали світові ціни на молоко — сировину і молочні продукти. Поки що підстав для подорожчання молочної сировини експерти не бачать, навпаки — очікують на подальше падіння. Втім, тут багато що залежить від того, скільки триватимуть обмежувальні заходи і які саме — не лише в Україні, а й у країнах — потенційних імпортерах нашої продукції. Так, зокрема, відновлюється попит на молочні продукти у Китаї.

Але наразі, відповідно до зниження цін, скорочується виробництво молока. За даними аналітиків АВМ, у першому кварталі цього року загальне виробництво молока становило 1,84 млн тонн, на 2,8% чи на 53,7 тис тонн менше, ніж у відповідний період торік. Найбільше падіння виробництва спостерігалося у господарствах населення — 4,2%. Таке спостерігалося майже по всіх регіонах, особливо на Київщині, Черкащині, Миколаївщині тощо. Виняток становить лише Хмельниччина, де виробництво зросло на 2,2% і сягнуло 83,6 тис т.

Натомість у промислових молочних господарствах загальне скорочення виробництва становило лише 0,3%. Лідерами зі скорочення стали Луганшина (мінус 19%), Донеччина (-15,5%) та Запорізька область (-11%). Натомість наростили виробництво у Тернопільській (на 13%), Волинській (7, 1) та Черкаській (6,2%) областях.

Щодо зовнішньої торгівлі молочними продуктами, то тут взагалі ситуація невтішна. Цікаво: режим карантину та логістичні обмеження, запроваджені багатьма країнами, спричинили проблеми з експортом, але не з імпортом!

За перший квартал Україна експортувала молочної продукції на $44,7 млн (на 9,3% менше), натомість імпорт зріс до 67,4 млн або ж на 167,5%! Тобто, що стосується молока, наша держава з експортера перетворилася на доконаного імпортера. Особливо це стосується масла — скорочення на 47,2%, сирів — мінус 26,1%, згущеного молока та вершків ( -25,3%). Щоправда, на 12,1% зріс експорт морозива.

Що ж стосується імпорту, то найбільше зростання продемонструвало масло: аж 1223%! Непогані результати продемонстрували молоко та вершки (626%) сир (152%) тощо. Загалом негативне сальдо України у торгівлі молочними продуктами сягнуло $22,7 млн.

Також цікаво, що вітчизняна торгівля демонструє режим найбільшого сприяння імпортерам проти українських виробників. У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України зауважують: торговельні мережі розраховуються з постачальниками імпортної продукції набагато швидше та сумлінніше, ніж зі своїми, вітчизняними. Якщо за імпорт розраховуються щонайбільше за два дні, то вітчизняні молочарі мусять чекати місяць-два, а то й три.

Зважаючи на все це, не дивно, що в Україні надалі скорочується поголів’я молочної худоби. Так, за даними Державної служби статистики України на 1 квітня 2020 року в державі налічувалося 3366,6 млн голів великої рогатої худоби, з них 1780,6 млн. — молочне стадо. Це на 7,2% менше порівняно з першим кварталом торік. Зокрема, у промисловому секторі молочне поголів’я скоротилося на 6,9%. Виключення тут становить лише Тернопільщина (приріст на 2%), натомість антирекорд продемонстрували Луганська та Донецька області — мінус 25 та 18% відповідно.