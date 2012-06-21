8 квітня в столиці завершився опалювальний сезон. А після нього, як і щороку, столичні служби та комунальні підприємства, розпочнуть гідравлічні випробування. Адже комунікації слід готувати до наступного року. Це не забаганка міської влади, а вимога чинного законодавства і перевірена роками технологічна необхідність.
На цьому наголосив столичний голова Віталій Кличко під час брифінгу 9 квітня.
Проте, поділяючи стурбованість киян залишитися на час карантину без гарячої води, він дав особисте доручення проводити технічну підготовку до нового опалювального сезону на час обмежень тільки на об’єктах, де не потрібно буде вимикати гарячу воду побутовим споживачам.
Він також зазначив, що міська влада хоче змінити формат гідравлічних випробувань.
«Ми підготували звернення до уряду щодо внесення змін в профільне законодавство щоб зменшити терміни відсутності гарячої води в житлових будинках на час проведення випробувань на трубопроводах», - поінформував Віталій Кличко. І додав, що якщо раптом гаряча вода буде зникати, кияни мають повідомляти про це за номером 15-51. І пообіцяв, що столична влада миттєво на це реагуватиме та сприятиме виправленню ситуації.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»