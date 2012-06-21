Під час Великодніх свят більшість киян дослухалися до порад столичної влади не порушувати норм карантину. Так, за інформацією столичної поліції, богослужіння в Києві відбулися без значних порушень, у церквах та біля них не було занадто великих скупчень людей. Проте до завершення свят Нацполіція продовжить посилене патрулювання поблизу культових споруд. А поминальні дні перенесено на 6 червня, доступ до кладовищ обмежено, вони відкриті лише для поховань. Про це під час брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Роботу 9 посилених постів на в’їзді до столиці припинено о 22 годині 19 квітня. За час їх роботи медики виявили близько 60 людей із підвищеною температурою, які хотіли потрапити у місто. Цього не сталося. Виявленим хворим порадили повернутися додому, пройти двотижневу самоізоляцію та звернутися до медиків.
Віталій Кличко також надав статистику стосовно захворілих на коронавірус у столиці. Так, з 892 киян із лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19 502 – чоловіки (56%) та 390 жінок (майже 44%). З 19 летальних випадків – 13 чоловіків і 6 жінок.
Він також зауважив, що від початку пандемії на ГРВІ та грип у столиці захворіли 51,5 тисячі людей, але летальних випадків, на щастя, не зафіксовано. Щеплення від грипу за цей час зробили близько 52 тисячі киян.
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«Урядового кур’єра»