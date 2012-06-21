На першому етапі послаблення карантинних обмежень, який столична влада планує запровадити орієнтовно з 12 травня, зачиненими залишатимуться школи, дитячі садочки, дитячі та спортивні майданчики.
Про це під час брифінгу 28 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Також не відкриють прибережні зони відпочинку, а послаблення обмежень щодо їх відвідування може бути запроваджено вже наступним, другим етапом послаблення карантинних обмежень.
Він також зазначив, що громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Тому приватний бізнес має вирішити питання щодо підвезення своїх працівників на робочі місця.
Метро в столиці відкриють за рішенням уряду. А приміський транспорт урядовці пообіцяли відкрити в першу чергу.
Віталій Кличко також вкотре наголосив, що у громадських місцях кияни мають продовжувати дотримуватись правил карантину – неодмінно бути в масках. А також нагадав роботодавцям, що в столиці продовжить діяти обов’язкова норма закриття на карантин установ і підприємств, на яких буде виявлено співробітників, котрі захворіли на коронавірус.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»