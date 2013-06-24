За місяць лісокультурної кампанії підприємства Держлісагентства висадили 103,2 млн деревних рослин на площі 15184,6 га, з яких 471,5 га – це лісорозведення (створення нових лісів), а також сприяння природному поновленню (введення недостаючих порід) на площі 1236,4 га. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Під час війни ми продовжуємо озеленення нашої країни. Більше того, у планах побудувати у 8 областях сучасні селекційно-насіннєві центри, аби збільшити потужності для вирощування посадкового матеріалу на майбутні роки», - підкреслив Голова Держлісагентства Юрій Болоховець.

Детально по областях:

Вінницька – 3736,6 тисячі штук;

Волинська – 8154,6 тисячі штук;

Дніпропетровська – 1040,3 тисячі штук;

Донецька – 11,0 тисяч штук;

Житомирська – 23568,1 тисячі штук;

Закарпатська – 726,1 тисячі штук;

Запорізька – 21,0 тисяч штук;

Івано-Франківська – 585,3 тисячі штук;

Київська – 6108,0 тисяч штук;

Кіровоградська – 1106,8 тисячі штук;

Львівська – 4050,9 тисячі штук;

Миколаївська – 339,5 тисяч штук;

Одеська – 117,8 тисячі штук;

Полтавська – 5097,3 тисячі штук;

Рівненська – 24622,4 тисячі штук;

Сумська – 5926,0 тисяч штук;

Тернопільська – 1480,1 тисячі штук;

Харківська – 1164,3 тисячі штук;

Херсонська – 352,3 тисячі штук;

Хмельницька – 2094,1 тисячі штук;

Черкаська – 5188,7 тисячі штук;

Чернівецька – 1137,8 тисячі штук;

Чернігівське – 6371,1 тисячі штук;

УкрНДІЛГА – 173,3 тисячі штук;

Шацький НПП – 19,4 тисячі штук.

Із початку реалізації програми Президента «Зелена країна» висаджено вже 155 мільйонів сіянців. Дізнатися подробиці можна на сайті «Зелена країна».

Нагадаємо, найоптимальнішими термінами висадки лісу є весна та осінь, коли рослини перебувають у природньому обезлистяному стані та в стані пониженої активності фізіологічних процесів.