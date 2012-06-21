Статуї римлян, які загинули під час виверження Везувію у 79 р н.е., відомі в усьому світі, але вчені давно вважають, що більшість людей уникнуло руйнування вулкану в Неаполітанському затоці, ніж там загинуло. Нові докази з історичних джерел дають підказки, де ці біженці потім оселилися, натякаючи на велику їх кількість на території сучасних Румунії і Сербії. У пошуку цих біженеців археолог та історик з Університету Маямі Стівен Так вивчив сотні написів на громадських будівлях та надгробках.
Таке грунтовне дослідження необхідно з тієї причини, що в історичних записах підкреслювався тільки фізичний збиток від стихійних лих. Це може здатися дивним для нас сьогодні, так як нинішні новинні повідомлення, як правило, насамперед повідомляють про загибель людей під час катастрофи, але в римські часи лише кілька оповідей, зокрема розповідь Плінія Молодшого про смерть свого знаменитого дядька (Гая Плінія Секунда автора «природної історії», першої в історії енциклопедії) біля Помпеї, відображають людські жертви цих древніх стихійних лих.
«Я шукав імена в Помпеях, які були відомі в останні роки існування міста, і написи, які були якомога ближче до 80 року нашої ери в «громадах-притулках» та в інших місцях Італії, пояснює вчений. Наприклад, в Неаполісі (сучасний Неаполь) є шість чоловік з родини Канін, відомих завдяки написам з 2-го століття н.е. Ці прізвища з'явилася раніше в Геркуланумі, і їх представники очевидно покинули місто через виверження Везувію.
Але найбільше біженців, за словами Стівена Така, оселилося в римській Дакії, області Імперії, яка тепер є Румунією і Сербією. На надгробку, що датується 87 р н. е., вказано префект Корнелій Фусцій, який був громадянином Помпеї і за імператорським наказом відправив біженців в Дакію. Про це говорять історичні записи, нараховуючи багато сотень жителів, і характерне дворове вітання на порогах руїн римських будинків в Румунії та Сербії «Have» (з лат. – ласкаво просимо). Таким чином, давно існуюче припущення, згідно з яким жителів Помпеї і Геркуланума вижило більше, ніж загинуло, підтвердилося.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»