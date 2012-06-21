Як повідомили нещодавно різні ЗМІ, під Черкасами, у Кременчуцькому водосховищі дайвери виловили 140-кілограмового сома. Це була вже стара рибина, яку підводні мисливці ледве завантажили в автомобіль.
Численні поздоровлення рибалкам лунали з усіх боків. Однак чи гарну справу зробили ці хлопці, чи є їм чим гордитися?
На думку керівника обласної організації Всеукраїнського товариства захисту природи Миколи Чорного, така риболовля — просто варварство. Адже маточне поголів’я сомів у зимовий період концентрується в ямах водойм, які не промерзають. Вони в цей час малорухомі, спокійні. Щоб уберегти популяцію від винищування підводними рибалками, законом заборонено полювати на сомів у зимових ямах, зареєстрованих рибінспекцією. Але в інших місцях ловити цю рибу дозволяється. Як вважають природоохоронці, вбивати маткові особини — це варварство. Якщо в сітку чи ятер потрапляє рідкісна рибина, її необхідно відпускати. Мільйони ікринок з гіганта поповнили б рибні запаси водосховища. А поїдання м’яса 50—70-літнього сома, переконані захисники природи, нікому здоров’я не додасть.