У березні вже втретє розпочнеться конкурс культурних обмінів між Луганською та Львівською областями, який реалізовують у межах міжрегіонального проєкту «Змінимо країну разом». На думку начальника управління культури, національностей та релігій Луганської ОДА Аліни Адамчук, важливо, що обміни вже відбуваються між обласними професійними закладами культури і районними та сільськими клубними закладами, творчими колективами, бібліотеками. Ця співпраця неабияк сприяє взаємозбагаченню. Наприклад, у межах проєкту комунального закладу «Станично-Луганська районна централізована бібліотечна система» було розроблено буклет «За покликом серця» про львів’янина Тараса Дороша, який пішов добровольцем у зону АТО й загинув поблизу селища міського типу Станиця Луганська. Щоб написати про героя, станичани організували культурно-краєзнавчу експедицію в село Малехів Жовківського району Львівської області та до Львова. Згодом створено ще й постійно діючу бібліоінсталяцію «За покликом серця».
Оголошено про початок конкурсу проєктів на 2020 рік. Аліна Адамчук упевнена, що охочих долучитися до роботи буде багато.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»