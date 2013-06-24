Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопу. У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.
Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів.
На околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки.
Можете допомогти окупантам паливом з цукром.
Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте.