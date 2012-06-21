Ліси потребують не тільки постійного догляду, а й нагляду. Лісівникам здебільшого дошкуляють пожежі та браконьєри. Удосконалити нагляд за насадженнями працівникам Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства допомагають сучасні технології. У шести лісгоспах протягом кількох останніх років встановлено 14 телевізійних систем відеоспостереження за лісами. Хоч встановлене устаткування й дороговартісне, наголосив головний спеціаліст управління Микола Бихало, воно повністю себе виправдовує. За його допомогою своєчасно виявляють найменші загоряння, щоб оперативно їх ліквідувати. Камери відеоспостереження встановлено досить високо, вони обертаються навколо своєї осі. Їхній радіус огляду в середньому сягає 20 кілометрів. Пункти спостереження обладнано в лісництвах або лісгоспах, де черговий у режимі реального часу наглядає за прилеглими масивами з допомогою спеціального монітора. Тож майже всі насадження перебувають під перехресним відеонаглядом.
ЯК ЗБЕРЕГТИ ЛІС