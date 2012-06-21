Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Потяг, що їхав за маршрутом Київ-Солотвино, до пункту призначення вчора, 27 січня вчасно не доїхав. Трапилася трагедія з двома летальними випадками.
На ділянці між населеними пунктами Буштино й Тячів, за приблизно 40 кілометрів від кінцевої станції потяг зіткнувся з вантажівкою«ЗИЛ», яка рухалася вулицею Польова. На нерегульованому залізничному переїзді водій вантажівки не зупинилася на світло-звуковий сигнал, що забороняв проїзд.
У неминучому зіткненні з потягом двоє людей – 57-річний водій і 45-річний пасажир –загинули. Ще один, 25-річний пасажир зі складними травмами потрапив до лікарні.
Трагічний випадок зайвий раз підтвердив, що дисципліна на дорогах – слабке місце багатьох українських водіїв. Обмежувальні знаки, сигнали їм не указ, а здоровий глузд – не помічник.