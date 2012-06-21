У Миколаєві затримано зловмисника, який організував торгівлю живим товаром. Ним виявився 34-річний шкільний учитель хореографії. Його злочинну діяльність відстежували слідче управління під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області, оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, і прикордонники ще з березня. За оперативними матеріалами слідче управління розпочало кримінальне провадження та розслідування, і в аеропорту «Одеса» правоохоронці завадили відправити за кордон двох дівчат. Вони, як і решта потерпілих, були упевнені, що летять у Туреччину танцювати в нічних клубах, адже отримали робочу візу й сертифікат про навчання хореографії.
На перший погляд, усе легально, але дівчата летіли за кордон, уже маючи борги за швидке і дороге оформлення документів. Обіцяли танцівницям 350—400 доларів США за ніч, а насправді виходило лише 40. Бувало, що дівчину повідомляли, що вона не придатна до танців і може лише «розводити» клієнтів на випивку, а це коштує 10 доларів.
Тож дівчата потрапляли у тривалу фінансову кабалу. Їм доводилося займатись проституцією, щоб швидше повернутися додому. А торговець живим товаром раз на два тижні отримував від турецьких партнерів по 200 доларів за роботу кожної дівчини. Зловмисник обирав жертв із малозабезпечених, неповних сімей, студенток. Із турецькою стороною укладав угоди, обов’язковими умовами яких був вік дівчат — 19—34 роки і худорлява статура. У злочинця були помічники: один давав оголошення, що на роботу за кордоном потрібні танцівниці в нічні клуби, другий займався швидким оформленням документів, зокрема сертифікатів про здобуття професії хореографа. Як виявилося пізніше, школа танців була зареєстрована в Одесі, але будівля перебувала в аварійному стані. До злочинця зверталися спільники з різних областей — Київської, Запорізької, Львівської, Херсонської, і українок відправляли за кордон партіями.
У спецоперації з викриття зловмисників задіяли понад 30 правоохоронців. Одночасно проводили 11 обшуків, під час яких поліцейські знайшли чотири паспорти, кілька угод та листування. Вилучено комп’ютерну техніку, документацію, засоби зв’язку та гроші. Організатор каналу постачання живого товару за кордон запевняв, що лише допомагав дівчатам працевлаштуватися. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. За узгодженням із прокуратурою зловмисника повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без неї. Слідчі заходи тривають.