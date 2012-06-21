На площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду. Про це з місця подій повідомляє Українська Правда.
Серед натовпу також помітні провокативні банери «Доктора Дурнєва» та прапори партії 5.10.
На сцені наразі почали виступати нардепи Єгор Соболєв та Юрій Левченко.
Тим часом до Ради стягнули велику кількість силовиків. Речник МВС Артем Шевченко зазначив УП, що напоготові є додаткові резерви правоохоронців. У задньому дворі парламенту за подіями слідкує начальник УДО Валерій Гелетей.
На площі видніють прапори партій «Батьківщина», «Самопоміч», «Рух нових сил» та «Автомайдану».