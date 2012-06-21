Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Майже місяць 40-тисячне місто — супутник Рівненської АЕС Вараш прожило в режимі послаблення карантину. Ще на початку травня тут відкрили магазини, салони краси, згодом — торговельні центри та кав’ярні.
І раптом — спалах коронавірусу. Та не де-небудь, а на Рівненській АЕС серед персоналу, який безпосередньо управляє енергоблоками: тут захворіло 5 людей. Зрозуміло, що Вараш оточили блок-постами з відповідним контролем в’їзду-виїзду. Та, відповідно до рішення міської комісії з техногенно-екологічної безпеки, закрили магазини, обмінник, літні тераси ресторанів та кафе.
Натомість близько 200 представників малого та середнього бізнесу взяли в облогу міськраду, яку тримали півдня. Вони вимагали скасування такого рішення. І обурювалися, чому великим мережам працювати можна, а їм — ні. Переконання міського голови Сергія Анощенка в тому, що це зроблено заради безпеки самих містян, не подіяли: люди заявили про готовність перекривати трасу.
Врешті, порадившись із лікарями, міськрада таки дозволила підприємцям відновити роботу вже з 2 червня, але з прискіпливим дотриманням усіх санітарних норм.