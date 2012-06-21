Відтепер у харків’ян з’явилася змога помилуватися зоряним небом, прислухаючись до ритмів ханга, не побоюючись навіть у дощ змокнути. Секрет простий: для цього треба прогулятися Молодіжним парком мегаполіса і завітати на нещодавно відкритий майданчик Greenzone, який з’явився тут стараннями благодійної організації «Фонд Східна Європа».
У самому центрі майданчика височіє незвичайна архітектурна споруда — альтанка з картою зоряного неба і хангом — оригінальним ударним музичним інструментом. Навколо альтанки — хвилеподібні лавки і великі світильники.
Під самим її склепінням харківський художник творчої групи Kailas-V Андрій Пальваль і створив карту зоряного неба, яка світиться в темряві. А посеред альтанки встановили дивовижний для багатьох співвітчизників ударний інструмент ханг. Його у 2000 році розробили музиканти Фелікс Ронер і Сабіна Шерер зі швейцарського міста Берн. Вони вивчали різні ударні інструменти з усього світу, щоб створити власний — унікальний за звучанням. В основу конструкції ханга покладено дві з’єднані металеві напівсфери, які й надають інструментові неповторного звучання. Отож тепер у харків’ян — єдиних в Україні з’явився ханг, на якому можуть пограти всі охочі.
Говорячи про нове місце відпочинку городян, директор департаменту комунального господарства Харківської міськради Олексій Богач зазначив, що це чудовий приклад приватної й муніципальної співпраці, який допоміг відкрити такий незвичайний майданчик.
«Харків працює з багатьма громадськими організаціями. Мені дуже подобається Greenzone нестандартним рішенням. Тут є й місце для відпочинку, і музичний інструмент, і місце для настільних ігор», — підкреслив Олексій Богач.
Приходити на майданчик можна також із тваринами, поряд встановили диспенсери для прибирання за ними. А ще біля Greenzone є паркувальний майданчик для велосипедів. Отож якщо захочете спробувати свої таланти на незвичному ударнику та ще й під мерехтіння зір, то знаєте, де це бажання реалізувати.