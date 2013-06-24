Єврокомісія виділяє додаткові 40 млн євро на гуманітарну допомогу для України, щоб допомогти їй пережити четверту зиму на тлі агресії РФ.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, передає Укрінформ.

Зазначається, що партнери ЄС з гуманітарної допомоги нададуть матеріали для будівництва житла, відремонтують пошкоджені будинки та центри для переміщених осіб, поліпшать доступ до води, санітарії та опалення. Фінансування включатиме грошову допомогу, тверде паливо, опалювальні прилади та утеплювачі, а також пункти екстреного опалення. Також особлива увага буде приділена вразливим групам, таким як люди похилого віку, діти, особи з інвалідністю та переміщені сім'ї, які проживають у місцях спільного проживання.

У відомстві повідомили, що ЄС надав уже понад 156 000 тонн гуманітарної допомоги через свій механізм цивільного захисту. У відповідь на масштабне руйнування Росією енергетичної інфраструктури України ця допомога включає енергетичне обладнання, таке як 9 342 генератори електроенергії, 6 917 трансформаторів та мільйони енергозберігаючих світлодіодних лампочок.

Паралельно ЄС та держави-члени мобілізували понад 4,2 млрд євро гуманітарної допомоги для України та сусідніх країн. ЄС також координував медичну евакуацію понад 4 500 пацієнтів з України до лікарень у 22 європейських країнах для лікування.

Джерело: Укрінформ