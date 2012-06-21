Днями у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ пройшов фінальний етап підготовки батальйону однієї з механізованих бригад ЗСУ, вишкіл якого відбувався за програмою «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна» (JMTG-U). Як повідомили в медіа-групі Національної академії сухопутних військ, на сьогодні в межах цієї програми до підготовки українських військовослужбовців залучено військових інструкторів зі збройних сил США, Канади, Польщі, Литви й Данії.
Підсумком 55-денного циклу підготовки для українського підрозділу стали батальйонні тактичні навчання. Передували їм інтенсивні індивідуальні та колективні тренування з поступовим злагодженням відділень, взводів й ротними тактичними навчаннями.
За словами начальника одного з відділів Навчального центру підготовки підрозділів Міжнародного центру миротворчості та безпеки підполковника Максима Клуника, це вже другий цикл підготовки, в якому роль інструкторів виконують виключно українські військовослужбовці.
— Тепер наші колеги — іноземні військові фахівці, на відміну від того, як це було раніше, діють виключно як спостерігачі та куратори, — зазначив офіцер.
Нині батальйон Збройних сил України у повному складі зі штатним озброєнням і технікою повинен довести свою готовність не просто виконувати завдання за призначенням, а й діяти за стандартами армій країн-членів НАТО.
Іноземні інструктори високо оцінюють дії українського механізованого батальйону, ідеться в інформаційному повідомленні. На думку сержанта ЗС Канади Маріо Ларока, куратора однієї з українських механізованих рот, значно зріс рівень індивідуальної підготовки українських військовослужбовців, проте є потреба у вдосконаленні деяких їхніх навичок з орієнтування на місцевості.
— Українські солдати добре вмотивовані до здобуття нових знань й навичок. Вони активно сприймають нашу методику підготовки, — розповів він. — Та й загалом бачу в українському війську разючі зміни на краще. Насамперед оснащення новим сучасним озброєнням. До прикладу, цей підрозділ вже має на озброєнні потужні БТР-4. Також істотно поліпшилися тактичні дії українських воїнів. Можу з упевненістю сказати, що вони вчаться в нас, але ми водночас вчимось у них. Це надзвичайно корисний обмін досвідом.
По завершенні циклу підготовки український батальйон відбув у пункт постійної дислокації. Іноземці візьмуть коротку перерву на Новорічні й Різдвяні свята. Наступний підрозділ ЗСУ прибуде для підготовки до Міжнародного центру миротворчості та безпеки на початку 2018 року.
для «Урядового кур’єра»