Стійкість громад під час проходження наступного опалювального сезону визначено стратегічним пріоритетом. Днями відбулося засідання Штабу з підготовки та проходження опалювального сезону 2025/2026 під головуванням віцепрем’єр­міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Участь у засіданні взяли представники Мінрозвитку, Міненерго, Мінекономіки, Мінсоцполітики, ДСНС, НАК «Нафтогаз України», НКРЕКП, обласних військових адміністрацій, підприємств теплокомуненерго, профільних організацій та асоціацій, народні депутати. Головний акцент — проходження цього опалювального сезону та системна підготовка до наступної зими 2026/2027 років з урахуванням постійної загрози з боку рф.

«Не чекаючи завершення цього опалювального періоду, формуємо конкретні рішення для підвищення стійкості громад до зими 2026/2027. Це комплексна підготовка регіонів за трьома головними напрямами: посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення підприємств водо­ і теплопостачання незалежними джерелами електроживлення, а також розвиток розподіленої теплової генерації для заміщення великих котелень. Обласні військові адміністрації спільно з Мінрозвитку та Міненерго вже працюють над відповідними планами реагування, щоб забезпечити роботу систем життєзабезпечення», — наголосив Олексій Кулеба.

Підприємства житлово­комунального господарства вже ввели в експлуатацію сотні одиниць обладнання розподіленої генерації — когенераційні установки, блочно­модульні котельні, газотурбінні та газопоршневі установки на понад 600 МВт. 2026 року заплановано нарощування потужностей.

Окрему увагу приділили забезпеченню генераторним обладнанням для безперервної роботи об’єктів критичної інфраструктури в разі тривалих відімкнень електроенергії. Зокрема вже надійшло сім когенераційних установок для Національного фонду резерву мобільного енергетичного обладнання.

«Ми системно підходимо до забезпечення енергетичної стійкості громад. У центрі уваги — об’єкти, без яких неможливе стабільне функціонування систем життєзабезпечення: насосні станції, водозабори, очисні споруди, котельні, теплові пункти. Наше завдання — гарантувати їхню безперебійну роботу навіть в умовах тривалих відімкнень електроенергії», — зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

За підсумками засідання штабу регіонам доручено оновити плани реагування в разі можливих тривалих відімкнень електроенергії через російські атаки із чіткими розрахунками потреб та строками реалізації заходів, спрямованих на посилення стійкості громад. Мінрозвитку продовжує координацію роботи з обласними військовими адміністраціями, центральними органами влади та міжнародними партнерами задля посилення енергетичної автономності та стійкості громад у всій країні для стабільного проходження наступного опалювального сезону.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій