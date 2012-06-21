Минулої неділі в 27 об’єднаних територіальних громадах Черкаської області відбулися перші місцеві вибори місцевих голів та депутатів. За попередніми підсумками, які підбила обласна організація Комітету виборців України, на виборчі дільниці прийшла досить велика кількість виборців — близько 60%. Спостерігачі відзначили відчутне підвищення загального рівня підготовки територіальних і дільничних виборчих комісій, а також відповідальне ставлення і зацікавленість у процесі волевиявлення жителів громад.
Хоч частина невеликих дільничних виборчих комісій затягувала процес підрахунку голосів. На жаль, на більшості ДВК не було створено належних умов для зручного голосування осіб з інвалідністю. У день голосування були порушення здебільшого процедурно-технічного характеру. Під час моніторингу фіксували: підвезення і контроль виборців, незаконну агітацію, порушення процедури й таємності голосування, перебування сторонніх осіб на дільницях, псування виборчої документації, голосування без паспорта, невидача виборчого бюлетеня власникам ID-паспортів, неопломбування виборчих скриньок і сейфів, високу кількість голосувань удома на окремих дільницях, неправомірне видалення спостерігачів тощо.Як зауважують спостерігачі стосовно голосування в Михайлівській ОТГ Драбівського району, існує певна підозра щодо фальсифікації виборчої документації. Також фіксували проблеми в Чигиринській ОТГ, де було кілька фактів порушення збереження виборчої документації. В обох випадках на сигнали виборців відреагувала поліція.
За словами голови осередку ЦВК в Черкаській області Максима Михлика, на дільницях було багато псевдожурналістів — людей із посвідченнями не відомих нікому ЗМІ.