Технічне обстеження популярних у людей з інвалідністю об’єктів активісти з обласної асоціації організацій осіб з інвалідністю провели у Біловодській об’єднаній територіальній громаді. І залишилися задоволеними станом справ.
«Ми побували у гімназії міста Біловодська. У цьому закладі навчається одна дитина на візочку. Колектив і керівництво закладу розв’язали проблему доступності завдяки співпраці із ПРООН з відновлення та розбудови миру (UN RPP), і тут було встановлено підйомник для людей на візках», — розповідає голова обласної асоціації організацій осіб з інвалідністю Микола Надулічний. За його словами, у дітей цього навчального закладу вже є вдалий досвід іншої співпраці з міжнародними партнерами: хлопчики й дівчатка написали проєкт про облаштування території біля гімназії, й завдяки цьому біля закладу встановлено гарні ліхтарі й лавочки.
Проєкт із технічного обстеження популярних у людей з інвалідністю об’єктів реалізує громадська спілка «Луганська асоціація організацій людей з інвалідністю» в межах проєкту «Інклюзивна мережа громадських радників Луганської області» і фінансує UN RPP в Україні.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»