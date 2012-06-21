У Тернополі кілька днів тому на світ з’явилася дівчинка. Її ім’ям, по батькові та прізвищем перейнялися не батьки, а виконавчий комітет міської ради. Одне з питань, яке розглянув цей орган, стосувалося реєстрації новонародженої. А все тому, що немовля залишили у «вікні життя», облаштованому в пологовому відділенні другої міської лікарні. Підкинута дівчинка важила 3 кілограми 400 грамів і мала 52 сантиметри.
Новонароджену зареєстрували. І стала вона Оксаною, адже народилася напередодні іменин, які святкували Ксенії та Оксани. По батькові записали Богданівна, напевно, тому, що Бог дав їй змогу рости, жити, адже її залишили у «вікні життя», а не на смітнику. А ось прізвище знайшли гучне — Бандера.
Не вперше таке прізвище в Тернополі дають підкинутій дитині. Торік навесні зареєстрували новонароджену так само. Кажуть, маля швидко вдочерили, мабуть, відоме прізвище в цьому відіграло позитивну роль.
За десять років, відколи в пологовому відділенні другої міської лікарні облаштували «вікно життя» для немовлят, матері-зозулі залишили троє діток, двоє з яких уже знайшли родини.