У селі Дівички, що на Київщині, на території однієї з військових частин ЗСУ є Свято-Миколаївський військовий храм. Його збудовано ще на початку 2000-х років, а з появою священика військові відчули духовну опіку Церкви. У храмі проводить богослужіння отець Дмитро Волошин. Він постійно навідується до військової частини, спілкується з бійцями та членами їхніх родин. Для вояків організовують екскурсійні поїздки до духовних центрів України. Щопонеділка під час ранкового шикування відбувається загальна молитва на плацу частини перед підняттям Державного прапора України і духовна настанова воїнам. Не залишає батюшка і військовослужбовців на сході України, де вони захищають суверенітет і незалежність нашої держави.
— Із самого початку війни Українська православна церква Київського патріархату не стояла осторонь біди, яка прийшла на нашу землю, — розповів отець Дмитро. — Ми разом повинні боронити свою країну від ворогів. І щодня пам’ятати, що Україна — це не тільки земля, міста, традиції, мова, культура, це ще й наші рідні й друзі, які вірять і чекають удома на захисників із перемогою. Я помітив, що присутність священика на війні додає не тільки впевненості воїнам, а і підкріплює їхню віру в перемогу.
Отець Дмитро намагається постійно бути корисним хлопцям не тільки порадою чи підтримкою, а й ділом: допомагає у побуті, повідомляє прес-центр командування Сухопутних військ ЗС України.
— Не залишаю без духовної опіки і воїнів, які перебувають на лікуванні. Адже і для військових, і для їхніх сімей необхідне спілкування й моральна підтримка, щоб почуватися сильними, аби воїни не забували, що вони потрібні нам і Україні, — зазначив отець Дмитро.
Відділ соціально-правових питань
«Урядового кур’єра»