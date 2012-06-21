Кошти на сімейний спортивний клуб «Богатир» у селі Євсуг Біловодського району на Луганщині, який могла б відвідувати сільська дітвора, активісти отримали завдяки перемозі в обласному конкурсі проектів місцевого розвитку. До того ж вони змогли зібрати майже 11% необхідної суми з односельців. Так відремонтували підвальне приміщення в Євсузькому закладі загальної середньої освіти, придбали спортивні тренажери та спортінвентар.
Тепер у колишньому підвалі місцевої школи майже не буває тихо: дівчатка займаються чирлідингом, а жінки вподобали спортивні тренажери.
«Захоплююся нашими дівчатами і жінками, які так наполегливо працюють над собою. Не кожен може залишити домашні справи чи встати з дивана і прийти до спортивної зали, щоб півтори години рухатися, танцювати, робити вправи. Три групи тричі на тиждень відвідують сімейний спортивний клуб «Богитир», — розповідає голова громадської організації «Євсуг діє» Ірина Баришенко.
Коли тренування дівчаток, які захоплюються чирлідингом, побачив голова Біловодської об’єднаної територіальної громади Едуард Олєйніков, то пообіцяв, що спортсменок із села Євсуг запрошуватимуть на всі місцеві волейбольні змагання. Але для участі в таких заходах дівчаткам потрібні красиві костюми. Отже, громадські активісти вже пишуть новий проект. І впевнені в перемозі.
для «Урядового кур’єра»