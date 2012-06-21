Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
До Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні 12 лютого звернувся громадянин, який перед тим повернувся з Китаю. З огляду на епідемічну ситуацію, що склалася в цій країні та згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого №93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом 2019-nCoV», осіб, які могли контактувати із хворими або носіями коронавірусної інфекції COVID-19, слід ізолювати для проходження 14 денного карантину.
Лікарі помістили прибулого іноземця до карантинного блоку лікарні для цілодобового нагляду. На даний час, за їхніми словами, жодних клінічних ознак, які б свідчили про хворобу, у пацієнта не виявлено. Тим не менше лікарі продовжують стежити за його здоров’ям.