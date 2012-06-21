Павло КУЩ,
«Урядовий курєр»
В окупованому Донецьку повідомили про перший випадок підозри на коронавірус у місцевої жительки. За версією так званого «міністерства охорони здоровя ДНР», жінка прилетіла з Китаю до Москви, де в міжнародному аеропорту під час проходження первинного контролю ніяких ознак захворювання не спостерігалося, що підтвердив і відповідний тест.
Однак вже через кілька днів під час в’їзду на частину територію України, окупованої проросійськими незаконними збройними формуваннями, санітарно-карантинний контроль на незаконному пункті пропуску в Новошахтинську Ростовської області зафіксував у подорожньої підвищену температуру. Цей випадок фахівці, зважаючи на обставини, оцінили як підозру на коронавірус і прийняли рішення про госпіталізацію для встановлення точного діагнозу. Щоправда, запропонували це робити не в медичному закладі Ростовської області, а без зволікань відразу пропустили жінку на територію Донбасу. Зараз вона, як підтвердили в «міністерстві», перебуває в інфекційному відділенні однієї з лікарень під наглядом медиків.
А тим часом, за даними українських спецслужб, у згаданому російському Новошахтинську виникла подібна ситуацію довкола ще одного жителя ОРДЛО з підозрою на коронавірус. Громадянин України також повернувся з Китаю. А ще раніше він,відгукнувшись на попередні щедрі обіцянки від «братів», всупереч українському законодавству отримав ще й російський паспорт. Втім, навіть за наявності цього документа росіяни запропонували йому терміново перетнути неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону в районі пункту пропуску «Довжанський», а далі обстежуватися і лікуватися у лікарні ОРДЛО.