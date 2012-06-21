На Черкащині виявили підпільний цех з виготовлення фальсифікованих засобів побутової хімії. Оперативники з кіберполіції провели комплекс оперативних заходів і за його підсумками встановили місце розташування цеху, в якому виготовляли фальсифікат. Поліцейські встановили й осіб, які організували та забезпечували його роботу. Як повідомив сектор комунікації поліції Черкаської області, вилучено майже 15 тонн сурогатної продукції під виглядом товарів відомих торгових марок. Встановили, що зловмисники виготовляли засоби побутової хімії і збували її через інтернет.
Організатором бізнесу був 40-річний громадянин. Під час обшуку в підсобному приміщенні його домоволодіння правоохоронці виявили промислову лінію з виготовлення підробних товарів побутової хімії. Поліцейські вилучили пристрої для пакування, змішування і випуску фальсифікату, наклейки на тару відомих торгових марок і вже готову для реалізації продукцію.