За першу добу підприємці подали 2700 заявок на «Енергодопомогу ФОП». Ще понад 9000 заявок було у процесі оформлення. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Одноразову безповоротну фінансову допомогу до 15 000 гривень можуть отримати ФОПи 2—3 груп, які працюють у соціально важливих галузях і забезпечують людей ліками, продуктами та іншими базовими послугами. Програму спрямовано на підтримку малого бізнесу для забезпечення безперервної роботи в періоди відключень електроенергії», — зазначила очільниця уряду.Кошти можна спрямувати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання, пальне для генераторів або оплату електроенергії для автономної роботи під час відімкнень.Подання заявок відбувається онлайн через портал «Дія», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.