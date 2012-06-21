Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Зокрема, проти президентського законопроєкту 3963 виступила Європейська бізнес-асоціація (ЄБА). Цей законопроєкт містить поправки до Державного бюджету на поточний рік, якими передбачається підвищення мінімальної зарплати до 5 тис грн з 1 вересня замість 4,723 тис, як було встановлено раніше.
Незадоволення підприємницької спільноти викликало те, що у разі реалізації проєкту зросте фіскальне навантаження на добросовісних платників податків через збільшення бази нарахування ПДВ. Така новація змусить підприємців перевести частину працівників у «тінь» і виплачувати їм зарплату «у конвертах».
Таким чином, на думку представників бізнесу, держава намагається перекласти на легально працюючих підприємців податкові втрати, які вона недоотримує від тіньового сектору. Політичні експерти вбачають тут і популістський чинник – правляча політична сила намагається підвищити свій рейтинг перед місцевими виборами в очах простих громадян, які не розуміють, що така новація завдаватиме шкоди підприємствам, на яких ці громадяни працюють.
В ЄБА наголошують, що, вносячи законопроєкт, розробники уникали спілкування з підприємницькою спільнотою, незважаючи на неодноразові прохання.