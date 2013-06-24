За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 648 пільгових кредитів на загальну суму 1,8 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 472 кредити на 1 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 11 206 кредитів на 35,4 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 7 346 кредитів на 15 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 80 841 кредит на 311,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 59 208 кредитів на 156,7 млрд грн), з яких станом на 26 травня поточного року:

- 41,83 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 76,46 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 47,36 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 38,37 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,45 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,30 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 34,63 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 115 663 кредитні договори на 401,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 79 684 договори на 183,4 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що восени минулого року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».