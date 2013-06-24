З початку 2025 року бізнес отримав 13970 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 44,3 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 118,4 тисячі кредитів на суму 410,4 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 408 пільгових кредитів на 1,5 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«У першому півріччі 2025 року український бізнес отримав близько 14 тисяч пільгових кредитів на загальну суму понад 44 млрд гривень. Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» підтримує саме підприємців, які працюють в реальному секторі економіки. Переважна більшість доступних кредитів за цією програмою йдуть на фінансування інвестиційних цілей, розвиток переробки та підтримують бізнесу у зонах високого воєнного ризику», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Від початку року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямками:

12,3 млрд грн — на переробку;

11,4 млрд грн — інвестиційні кредити;

9,9 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (54,9 тис.), «Ощадбанк» (18,1 тис.) та «Укргазбанк» (6,5 тис.).

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9 %» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.