З початку 2025 року бізнес отримав 13562 пільгових кредити за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 42,9 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 118 тисяч кредитів на суму 408,9 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 521 пільговий кредит на 2,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Переважна більшість нового пільгового кредитування за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» надається підприємствам, які працюють у реальному секторі економіки. Завдяки програмі підприємці можуть залучити до 150 млн грн на інвестиційні цілі. Також держава прагне підтримати переробну галузь та бізнес у зонах високого воєнного ризику. Для підприємств, які працюють у зоні високого воєнного ризику, програма передбачає знижену ставку за інвестиційними кредитами — 1% річних на строк до п’яти років», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Від початку року в межах програми бізнес отримав:

11,9 млрд грн — на переробку;

10,8 млрд грн — інвестиційні кредити;

9,8 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (54,7 тис.), «Ощадбанк» (18,1 тис.) та «Укргазбанк» (6,4 тис.).

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9 %» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.

Програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки.