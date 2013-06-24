З початку 2025 року бізнес отримав 15 252 пільгових кредити за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 47,6 млрд грн. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 119,7 тис. кредитів на суму 413,6 млрд грн. Минулого тижня українські підприємці отримали 449 пільгових кредитів на 1,1 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
«Програма «Доступні кредити 5-7-9%» стала одним із ключових інструментів підтримки малого та середнього бізнесу в умовах війни. Вона дозволяє підприємцям інвестувати в розвиток, зберігати робочі місця та запускати нові виробництва навіть у складних умовах. Це — реальний стимул для зростання реального сектору економіки», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.
Від початку року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямами:
- 13,2 млрд грн — на переробку;
- 12,2 млрд грн — інвестиційні кредити;
- 10,9 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.
На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (55,4 тис.), «Ощадбанк» (18,2 тис.) та «Укргазбанк» (6,5 тис.).
Довідково
Програма «Доступні кредити 5-7-9 %» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.