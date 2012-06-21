У рамках обласної Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2017—2020 роки вісім підприємців Сумщини стали переможцями місцевих конкурсних відборів для отримання компенсації сплачених відсотків за одержаними кредитами.
Як повідомили в Департаменті економічного розвитку і торгівлі Сумської ОДА, цього року на підтримку малого підприємництва виділено загалом 6,53 мільйона гривень, у тому числі 2,8 мільйона – з обласного бюджету, 3,1 – бюджетів районів, 626 тисяч – бюджетів об’єднаних територіальних громад.
Із восьми суб’єктів підприємництва четверо за шістьма проектами отримали торік і в цьому році кошти як з районного, так і обласного бюджетів. Більшість тих, хто брали кредити, використовували кошти на закупівлі сільськогосподарської техніки і обладнання.
Задля поширення інформації про цю Програму представники Департаменту разом із працівниками Сумського обласного фонду підтримки підприємництва, обласних філій державних банківських установ проводять зустрічі з підприємцями районів області, працівниками РДА, ОТГ.
Передбачається, що до середині жовтня такі інформаційні зустрічі-консультації відбудуться в усіх без винятку 18-ти районах Сумщини.