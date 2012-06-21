Український союз промисловців і підприємців, Об’єднання роботодавців України та Антикризова рада громадських організацій розробили пакет першочергових заходів для підтримки базових галузей економіки і направили його керівництву держави.
«У ці надзвичайно відповідальні дні протидії пандемії COVID-19 ми, промисловці, підприємці і роботодавці, маємо негайно включитися у боротьбу з коронавірусом, не допустити критичного падіння виробництва, зробити максимум можливого для захисту та підтримки своїх трудових колективів та місцевих громад», – наголошує у своєму зверненні до підприємницької спільноти президент УСПП, голова ООРУ, голова Антикризовоїради громадських організацій Анатолій Кінах.
Система охорони здоров’я переживає не найкращі часи і потребує окремої допомоги. Саме її попросив в українського бізнесу міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець.
«Зібрані кошти будуть зосереджені й використані для координації закупівлі якісних і надійних засобів індивідуального захисту медпрацівників (респіраторів, масок, рукавичок, костюмів і халатів, захисних окулярів), а також для придбання діагностичних тестів, апаратів штучної вентиляції легень, кардіомоніторів, газових аналізаторів, кисневих концентраторів, дезінфікуючих засобів та медикаментів», – написав Ілля Ємець у листі до УСПП.
У своєму листі міністр охорони здоров’я просить «приєднатися до благодійних проєктів і програм, які дадуть змогу посилити національну систему охорони здоров’я, підтримати медиків, а відповідно, зберегти життя і здоров’я кожного громадянина України».
На сайті УСПП розміщатимуть реквізити цих програм, аби всі небайдужі мали змогу приєднатися до благородної ініціативи і зробити свій внесок в перемогу над епідемією.
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»