Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У курортному селі Коблево Березанського району Миколаївської області директори баз відпочинку створили штаб з протидії розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19. Першим кроком діяльності об’єднання стало придбання для інфекційного відділення Березанської районної лікарні меблів, матраців, подушок та постільної білизни.
У благодійній акції взяли участь керівники баз відпочинку та пансіонатів «Paradise», «Миколаїв», «Лагуна», «Гюль», «Чайка-3» та «Енергобудівельник».
За словами голови Товариства підприємців Коблево Олега Боза, найближчим часом до інфекційного відділення привезуть функціональні медичні ліжка з трапеціями, безконтактні термометри. Зараз триває збір коштів на обладнання.
«Ніхто не знає, що чекає нас попереду, і як буде розвиватися ситуація з пандемією COVID-19 в країні, але не можна виключати того, що вірус вже проник до області. До цього потрібно бути готовими. Крім турботи про себе і свої сім’ї кожен з учасників благодійної акції розуміє, що в сьогоднішній ситуації потрібно подумати і про засоби захисту для медперсоналу», — зазначив підприємець.