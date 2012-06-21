Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На 200 тисяч гривень «влетів» один із підприємців Конотопа Сумської області, який вирощує зернові культури і нещодавно вирішив придбати партію ячменю за вигідною ціною.
Оборудку провели двоє шахраїв, представившись фермерами і запропонувавши підприємцю зерно, яке буцімто виростили на своєму полі.
Як повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, все з’ясувалося на території елеватора, коли урожай було завантажено у кузови, а гроші передані «фермерам». Насправді збіжжя належало іншій людині.
Тим часом від продавців і слід прохолов, а правоохоронці взялися розплутувати злочинний клубок.
Випадок у Конотопі – не єдиний в Україні. Останнім часом шахраї активізувалися і будь-якими способами намагаються прокручувати афери із зерном, видаючи себе за фермерів.