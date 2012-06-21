Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Складні умови існування багатьох закладів у сфері бізнесу, що виникли в час карантину, призвели до часткового безробіття. Поряд із цим «фінансове плече» підприємцям і найманим працівникам підставила держава. Майже 15 тисяч із них на Закарпатті уже отримали допомогу.
Роботодавцям і найманим працівникам, а також фізичним особам-підприємцям виплачено понад 60 мільйонів гривень. Ці виплати стали своєрідним для цих людей рятівним кругом, кинутим державою. Для прикладу, Ольга Омбоді, яка є власницею пабу в Ужгороді, тривалий час обслуговує відвідувачів на терасі. Але це не рятує від збитків, яких зазнає її заклад громадського харчування. З десяти найманих працівників зайняті лише двоє, та й ті працюють позмінно.
Закладові Ольги Омбоді вдається виживати завдяки програмі допомоги від часткового безробіття працівників у період карантину, що реалізовується через Центр працевлаштування. Тож, як підприємець, вона отримує за цією програмою по 2600 гривень щомісяця, наймані працівники – по дві третини від розміру мінімальної заробітної плати.
«На сьогоднішній день прийняті позитивні рішення про виплату допомоги з часткового безробіття за 8730 пакетами документів. З цієї кількості 1100 пакетів стосуються тих, які мають найману робочу силу, і понад 7000 – тих підприємців, які працюють одноосібно», – прокоментував ситуацію в цілому по області директор Закарпатського центру зайнятості Юрій Фущич.
Допомога виплачується тим, хто звернувся за 90 днів від запровадження карантину. Її виділятимуть ще протягом 30 днів після його закінчення.