Кабінет Міністрів на засіданні 7 листопада вніс зміни до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Нововведення розширюють можливості для використання грантових коштів, зменшують кількість документів, які необхідно надати банку для підтвердження витрат, до того ж скасовано граничні суми надання грантів протягом одного періоду подання заяв, уточнено деякі положення для підприємців-ветеранів, для яких спрощено отримання та використання грантових коштів.

«Уряд дозволив підприємцям використовувати грантові кошти не тільки для оренди нежитлових приміщень, а ще й земельних ділянок, які використовуватимуть з комерційною та виробничою метою. Також постановою скасовано визначення граничної суми надання грантів протягом одного періоду подання заяв. Відтепер прийняття рішень стосовно всіх позитивних результатів відбуватиметься протягом однієї хвилі без перенесення розгляду на наступну хвилю. Це має прискорити отримання підприємцями грантових коштів, а згодом і створення нових робочих місць», — пояснює заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

Крім того, за її словами, зменшилась і кількість документів, які підприємці мають подавати до уповноваженого банку для оплати витрат за рахунок грантових коштів. Якщо раніше треба було надавати рахунок-фактуру, а також договір між отримувачем і постачальником, то тепер буде потрібен тільки один із цих двох документів.

«Додали можливість для підприємців-ветеранів отримати грант до 500 тисяч гривень, адже до цього лише другий з подружжя міг взяти його. Також скасовано обов’язкову умову співфінансування для отримання грантів розміром до 500 тисяч гривень. Відтепер підприємцям-ветеранам необхідно буде використовувати власні або кредитні кошти лише у разі отримання максимального розміру гранту на суму від 500 тисяч до 1 мільйона гривень», — передає слова Тетяни Бережної Мінекономіки.