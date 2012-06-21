Українські підприємства впродовж січня — вересня поточного року освоїли 259,5 мільярда гривень капітальних інвестицій, що на 20,7% перевищує торішні показники. Дані Державної служби статистики свідчать, що понад 70% усіх вкладень становлять власні кошти підприємств. Основними напрямами інвестування стали машини, обладнання, транспортні засоби, будівлі й споруди. «На капітальний ремонт активів спрямовано 20,6 мільярда гривень», — йдеться у повідомленні Держстату.
У галузевому розрізі найбільше у розвиток вкладали підприємства промисловості (33,6%), сільського господарства (15,8%) та будівництва (13%). У промисловому розрізі найактивніше капітальні інвестиції освоювали підприємства видобувної промисловості, переробки, металургії, постачання електроенергії й газу, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Серед регіонів лідером за показником освоєння капітальних вкладень залишається Київ, який акумулював 29,6% загального обсягу капітального інвестування.