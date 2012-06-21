Заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий газ на початок року становила 23 млрд грн. За рахунок прийнятого закону про реструктуризацію боргів ми дали можливість цим підприємствам «зняти» з себе борговий тягар у розмірі 5,7 млрд грн. Абсолютно не зрозуміло, чому підприємства не використовують цю можливість, та затягують з реструктуризацією. Про це під час селекторної наради з регіонами щодо підготовки до опалювального сезону 2018-2019 рр. заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«На сьогодні тільки 42 підприємства підписали договори про реструктуризацію і дали місцеві гарантії. Тож, в мене питання: що ще потрібно зробити державі для підприємств ТКЕ, окрім вже переданих на місця коштів, вже прийнятого закону 1730 і наданих можливостей для залучення міжнародних фінансів на модернізацію підприємств? Всі необхідні інструменти держава дала. Я не бачу вашого руху. Всі ці речі мають виконуватись звичайними ефективними менеджерами – починаючи від керівників КП і, закінчуючи керівниками органів місцевого самоврядування», — наголосив Геннадій Зубко, звертаючись до голів ОДА та керівників місцевого самоврядування.
Він підкреслив, що підприємства з найбільшою заборгованістю за спожитий газ, досі не уклали договори про реструктуризацію. Це, КП «Харківські теплові мережі» — заборгованість 1,160 млрд грн., «Донецьктеплокомуненерго» (819 млн), “Криворіжтепломережа” (550 млн), «Дніпровська теплоелектроцентраль» (442 млн), Харківська «ТЕЦ – 5» (359 млн) і «Київенерго» (308 млн).
Віце-прем’єр-міністр доручив головам ОДА провести наради і з’ясувати причини гальмування договірної роботи з реструктуризації боргів підприємств ТКЕ. «Я – «за» децентралізацію, але я – «за» ефективне управління в умовах децентралізації, і за дисциплінарну революцію, коли кожен повинен виконувати свої обов’язки на місцях в умовах децентралізації», — наголосив Геннадій Зубко.