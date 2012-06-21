Для 1500 співробітників Рубіжанського НПП «Зоря» оформлено страховий поліс за програмою «COVID-19». Він дозволяє отримати компенсацію в разі виявлення захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією.
«Здоров'я співробітників — головний принцип в нашій роботі. Тому було ухвалене рішення про страхування за програмою «COVID-19», як додаткової міри підтримки співробітників у цій непростій ситуації», — зазначив гендиректор підприємства Олександр Чернецов.
Як повідомляє пресслужба підприємства, страховий захист передбачає грошові виплати на забезпечення специфічними медикаментами як при стаціонарному або амбулаторному лікуванні, так і в разі самостійно витрачених коштів. Також, згідно з угодою, в разі смерті від захворювання «COVID-19» буде виплачена компенсація в розмірі 25 тисяч гривень.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»